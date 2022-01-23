Чистяков Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1947
Дата смерти23.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1969
Рождение ребёнка
18.02.1971
Дочь: Чистякова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Чистякова (Аликина) Людмила Александровна
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
23.01.2022