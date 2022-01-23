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Чистяков Григорий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1947

Дата смерти

23.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1969

Жена: Чистякова (Аликина) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
18.02.1971

Дочь: Чистякова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Чистякова (Аликина) Людмила Александровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
23.01.2022

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