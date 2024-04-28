Соглаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоглаев Алексей

Соглаев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Соглаев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Соглаева Евдокия

Рождение ребёнка
1924

Сын: Соглаев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Соглаева Евдокия

Рождение ребёнка
02.01.1931

Дочь: Петрова (Соглаева) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Соглаева Евдокия

Соглаево, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Соглаев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Соглаева Евдокия

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Петрова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Соглаева Евдокия

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Петрова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Соглаева Евдокия

Смерть
1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.