Петрова Жанна Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Серж Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно