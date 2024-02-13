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Петрова Жанна Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Серж Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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