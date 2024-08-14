Молоносов Харитон Викулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1919
Дата смерти21.07.1975
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1919
Отец: Молоносов Викул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоносова Валентина Харитоновна
Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоносова Светлана Харитоновна
Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоносов Анатолий Харитонович
Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нейман Светлана Харитоновна
Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоносова Валентина Харитонова
Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоносов Анатолий Харитонович
Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна
Рождение ребёнка
20.04.1960
Дочь: Сычева Наталия Харитоновна
Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна
Смерть
21.07.1975