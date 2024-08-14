Молоносов Харитон Викулович 18.02.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молоносов Харитон Викулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1919

Дата смерти

21.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1919

Отец: Молоносов Викул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоносова Валентина Харитоновна

Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоносова Светлана Харитоновна

Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоносов Анатолий Харитонович

Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нейман Светлана Харитоновна

Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоносова Валентина Харитонова

Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоносов Анатолий Харитонович

Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
20.04.1960

Дочь: Сычева Наталия Харитоновна

Мать ребёнка: Молоносова (Дымченко) Любовь Степановна

Смерть
21.07.1975

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