Заманов Котлогалям Заманович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: Заманов Заман
Мать: Заманова ?
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шамсутдинова Гульмия Галямовна
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1920
Сын: Заманов Абдулла Галямович
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
д. Ибраево Кугарчинского района
Рождение ребёнка
13.04.1924
Сын: Заманов Абдулхак Галямович
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мизифа Галямовна
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закия Галямовна
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
д. Ибраево Кугарчинского района, БАССР
Смерть
Неизвестно
Город Белорецк Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Город Белорецк Республики Башкортостан