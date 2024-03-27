Заманов Котлогалям Заманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаманов Котлогалям Заманович

Заманов Котлогалям Заманович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заманов Заман

Мать: Заманова ?

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шамсутдинова Гульмия Галямовна

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1920

Сын: Заманов Абдулла Галямович

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

д. Ибраево Кугарчинского района
Рождение ребёнка
13.04.1924

Сын: Заманов Абдулхак Галямович

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мизифа Галямовна

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закия Галямовна

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

д. Ибраево Кугарчинского района, БАССР
Смерть
Неизвестно
Город Белорецк Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Город Белорецк Республики Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close