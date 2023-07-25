Сеткина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеткина Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сеткина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Сеткин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеткин Александр Александрович

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
Неизвестно

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