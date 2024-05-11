Зорянская (Капарушкина) Тамара Михайловна
Место рожденияМихайловка (Архаринский район) Амурская область
Дата рождения05.01.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1940
Михайловка (Архаринский район) Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорянский Павел Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорянский Данил Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорянский Владимир
Смерть
Неизвестно