Зорянская (Капарушкина) Тамара Михайловна 05.01.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зорянская (Капарушкина) Тамара Михайловна

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Место рождения

Михайловка (Архаринский район) Амурская область

Дата рождения

05.01.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1940

Отец: Капарушкин Михаил Николаевич

Мать: Капарушкина Анна Яковлевна

Михайловка (Архаринский район) Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорянский Павел Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорянский Данил Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорянский Владимир

Смерть
Неизвестно

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