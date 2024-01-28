Измагилова Фарида Миргасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измагилова Фарида Миргасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1954

Отец: Измагилов Миргасим Идрисович

Мать: Сахабутдинова Альфия Исламовна

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половнев Михаил Викторович

Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половнев Рамиз Викторович

Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половнева Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половнев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1989

Сын: Половнев Павел Викторович

Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович

Азербайджан
Рождение ребёнка
1991

Дочь: Половнева Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович

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