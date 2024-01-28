Измагилова Фарида Миргасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1954
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половнев Михаил Викторович
Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половнев Рамиз Викторович
Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половнева Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1989
Сын: Половнев Павел Викторович
Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович
Азербайджан
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Половнева Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Половнев Виктор Михайлович