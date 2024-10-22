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Захаров Андрей Кирилов

Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Захаров Кирило Львов

Мать: Ефимья Васильева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Василий

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Рождение ребёнка
1836

Сын: Захаров Кирило Андреев

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Захаров Иван Андреев

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Захаров Алексей

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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