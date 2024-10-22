Захаров Андрей Кирилов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Захаров Кирило Львов
Мать: Ефимья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Василий
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1843
Сын: Захаров Иван Андреев
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1847
Сын: Захаров Алексей
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Смерть
Неизвестно