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Кононов Иоанн Матвеев

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кононов Матвей Артемьев

Мать: Кононова Наталия Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Кононов Иван Иванов

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Михайлова

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.?.1865 ст.

Сын: Кононов Василий Иоанов

Мать ребёнка: Кононова Иулиания Андреева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Александра Иоанова

Мать ребёнка: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Семён Иванов

Мать ребёнка: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Иулиания Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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