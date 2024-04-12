Кононов Иоанн Матвеев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Кононов Иван Иванов
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
06.?.1865 ст.
Мать ребёнка: Кононова Иулиания Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Александра Иоанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Семён Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно