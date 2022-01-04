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Добрынин Захар Васильевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Добрынин Василий Антонович

Мать: Добрынина Екатерина Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Добрынин Алексей Захарович

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Савельевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Добрынин Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Савельевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Добрынина Ольга Захаровна

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Савельевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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