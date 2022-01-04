Добрынин Захар Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Добрынин Алексей Захарович
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Добрынин Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Добрынина Ольга Захаровна
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Савельевна
Смерть
Неизвестно