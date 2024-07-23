Будим (Лукьянова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Лукьянов Алексей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будим Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будим Владимир Васильевич
Смерть
2021