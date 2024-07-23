Будим (Лукьянова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будим (Лукьянова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

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Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Лукьянов Алексей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будим Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будим Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будим Владимир Васильевич

Смерть
2021

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