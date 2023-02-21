Хвостова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрена Степанова
Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Степанида Степанова
Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Степанова
Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно