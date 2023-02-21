Хвостова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрена Степанова

Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Хвостов Кузьма Степанов

Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хвостов Данил Степанов

Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Степанида Степанова

Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Хвостов Тимофей Степанов

Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Степанова

Отец ребёнка: Хвостов Степан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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