Тимофеев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева (Кудряшева) Агафья Григорьевна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Кудряшева) Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Тимофеев Сергей Степанович

Мать ребёнка: Тимофеева (Кудряшева) Агафья Григорьевна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

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