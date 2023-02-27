(Рогозина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Григорий

Отец ребёнка: Рогозин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Алексей

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1875

Сын: Рогозин Пётр

Отец ребёнка: Рогозин Алексей

Смерть
Неизвестно

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