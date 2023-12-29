Габдулина Алиме Шакировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1978
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айденк Халит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.11.2001
Сын: Аджимуратов Энвер Марленович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.10.2012
Сын: Айденк Эрвин Кязим Халит огълы
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.06.2017
Дочь: Айденк Минель Халит къызы
Отец ребёнка: не указан