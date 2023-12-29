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Габдулина Алиме Шакировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1978

Отец: не указан

Мать: Меметова Хатидже Рустемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айденк Халит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.11.2001

Сын: Аджимуратов Энвер Марленович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.10.2012

Сын: Айденк Эрвин Кязим Халит огълы

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.06.2017

Дочь: Айденк Минель Халит къызы

Отец ребёнка: не указан

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