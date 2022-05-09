Кононова Роза Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1938
Отец: Левашов Василий
Мать: Кононова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Павел Михайловтч
Рождение ребёнка
01.03.1971
Дочь: Захарова Наталья Павловнп
Отец ребёнка: Захаров Павел Михайловтч