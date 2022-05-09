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Кононова Роза Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1938

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1938

Отец: Левашов Василий

Мать: Кононова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Павел Михайловтч

Рождение ребёнка
12.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Павел Михайловтч

Рождение ребёнка
01.03.1971

Дочь: Захарова Наталья Павловнп

Отец ребёнка: Захаров Павел Михайловтч

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