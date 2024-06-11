Нимаева (Бадмаева) Аюна
Место рождения
Дата рождения1968
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Рождение ребёнка
05.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
с. Эрхирик Бурятия
Рождение ребёнка
1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
с. Эрхирик Бурятия
Смерть
2001
с. Эрхирик Бурятия