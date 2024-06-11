Нимаева (Бадмаева) Аюна 1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нимаева (Бадмаева) Аюна

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

1968

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Около 1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Доржиев Гарма-Цырен

Мать: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

с. Эрхирик Бурятия
Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

с. Эрхирик Бурятия
Смерть
2001
с. Эрхирик Бурятия

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