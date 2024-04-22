Петр Семенов (Ич)
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Семен Степанов (Ич)
Мать: Анисья Абрамова (Вна)
Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.
Дочь: Праскева Петрова (Вна)
Мать ребёнка: Васса Емельянова (Вна)
Рождение ребёнка
18.07.1875 ст.
Сын: Иван Петров (Ич)
Мать ребёнка: Васса Емельянова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Емельянова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно