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Петр Семенов (Ич)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Семен Степанов (Ич)

Мать: Анисья Абрамова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.

Дочь: Праскева Петрова (Вна)

Мать ребёнка: Васса Емельянова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
18.07.1875 ст.

Сын: Иван Петров (Ич)

Мать ребёнка: Васса Емельянова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Емельянова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно
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