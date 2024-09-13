Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зосима Антонович
Рождение ребёнка
30.10.1888
Дочь: Клавдия Зосимовна
Отец ребёнка: Зосима Антонович
восприемница деревни Марьино крест. дочь Павла Спиридонова
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Зосима Антонович
Рождение ребёнка
28.07.1895 ст.
Сын: Петр Зосимович
Отец ребёнка: Зосима Антонович
восприемник деревни Рыкова крестьянский сын Михаил Афанасьев.
Рождение ребёнка
15.05.1901 ст.
Сын: Павел Зосимович
Отец ребёнка: Зосима Антонович
Рождение ребёнка
30.09.1903
Дочь: Анна Зосимовна
Отец ребёнка: Зосима Антонович
восприемница крестьянская дочь девица деревни Марьино Клавдия Зосимина
Смерть
Неизвестно