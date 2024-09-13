Александра Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Афанасьевна

Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зосима Антонович

Рождение ребёнка
30.10.1888

Дочь: Клавдия Зосимовна

Отец ребёнка: Зосима Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
восприемница деревни Марьино крест. дочь Павла Спиридонова
Рождение ребёнка
1892

Сын: Беляев Николай Зосимович

Отец ребёнка: Зосима Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1895 ст.

Сын: Петр Зосимович

Отец ребёнка: Зосима Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
восприемник деревни Рыкова крестьянский сын Михаил Афанасьев.
Рождение ребёнка
15.05.1901 ст.

Сын: Павел Зосимович

Отец ребёнка: Зосима Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1903

Дочь: Анна Зосимовна

Отец ребёнка: Зосима Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
восприемница крестьянская дочь девица деревни Марьино Клавдия Зосимина
Смерть
Неизвестно

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