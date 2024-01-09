Корелина Гликерия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Петр отец Корелиной Гликерии
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Корелина Хиония Федоровна
Отец ребёнка: Корелин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Корелин Силверст Федорович
Отец ребёнка: Корелин Федор Иванович
Мостовское, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Корелин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно