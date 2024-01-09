Корелина Гликерия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорелина Гликерия Петрова

Корелина Гликерия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Петр отец Корелиной Гликерии

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Корелина Хиония Федоровна

Отец ребёнка: Корелин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Корелин Силверст Федорович

Отец ребёнка: Корелин Федор Иванович

Мостовское, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Корелин Стефан Федорович

Отец ребёнка: Корелин Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close