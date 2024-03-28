Солдатов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдатов Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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