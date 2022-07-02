Залужный Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1964
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1964
Отец: Залужный ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
Мать: Залужная АННА ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
13.08.1997
Сын: Залужный ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Новгородцева Людмила Федоровна
Бракосочетание
?.09.1997
Рождение ребёнка
13.03.2001
Сын: Залужный ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Новгородцева Людмила Федоровна