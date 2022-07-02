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Залужный Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1964

Отец: Залужный ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

Мать: Залужная АННА ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
13.08.1997

Сын: Залужный ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Новгородцева Людмила Федоровна

Большие Бортники, Бобруйский район, Могилёвская область
Бракосочетание
?.09.1997

Жена: Новгородцева Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
13.03.2001

Сын: Залужный ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Новгородцева Людмила Федоровна

Большие Бортники, Бобруйский район, Могилёвская область

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