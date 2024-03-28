Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна

Место рождения

Севериновка, Житомирська область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АХ
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Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Севериновка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Мысюра (Дзябко) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Дзябко Федор Антонович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дзябко Валентин Федорович

Отец ребёнка: Дзябко Федор Антонович

Красеновка, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзябко Федор Антонович

Красеновка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзябко Федор Антонович

Красеновка, Черкаська область
Смерть
1988

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