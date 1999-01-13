Кузнецова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Татьяна Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.12.1953

Дата смерти

13.01.1999

Пол

Женский

Отец

С 1890 по 1925 г.р.

Мать

Муж

1958 г.р.
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Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1953

Отец: Кузнецов Василий Павлович

Мать: Кузнецова Александра Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лещук Гарик Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лещук Гарик Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещук Гарик Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
13.01.1999
Москва, город федерального значения Москва
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