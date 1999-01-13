Кузнецова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1953
Дата смерти13.01.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1953
Рождение ребёнка
30.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лещук Гарик Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лещук Гарик Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
13.01.1999