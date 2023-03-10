Фудзивара Сара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фудзивара Дерек
Отец ребёнка: Фудзивара Ичиро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фудзивара Дора
Отец ребёнка: Фудзивара Ичиро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фудзивара Дженнифер
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фудзивара Кристия
Отец ребёнка: Фудзивара Ичиро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фудзивара Лаура
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фудзивара Себастьян
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фудзивара Бонни
Отец ребёнка: Фудзивара Ичиро