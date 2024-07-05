Katzenellenpogen Menachem Nachum
Место рожденияLithuania
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Katzenellenbogen Abraham (Ben David) Abd Slutsk And Then Brest-Litovsk Rabbi Abraham Jacob Katzenellenpogen (Ben David)
Мать: Katzenellenbogen (Etkes) Wife Echsa Etkes Of R' Abraham
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Katzenellenpogen Zeev Wolf
Мать ребёнка: Katzenellenpogen Landau (Horowitz) Rachel Reize
Работа или профессия
Неизвестно
Chief Rabbi of Berz, Rabbi
Работа или профессия
Неизвестно
Rabbi
unknown
Рождение ребёнка
1783
Рождение ребёнка
Около 1800
Смерть
Неизвестно
Birzai, Lithuania