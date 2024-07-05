Katzenellenpogen Menachem Nachum Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenpogen Menachem Nachum

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Место рождения

Lithuania

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Katzenellenbogen Abraham (Ben David) Abd Slutsk And Then Brest-Litovsk Rabbi Abraham Jacob Katzenellenpogen (Ben David)

Мать: Katzenellenbogen (Etkes) Wife Echsa Etkes Of R' Abraham

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenpogen Zeev Wolf

Мать ребёнка: Katzenellenpogen Landau (Horowitz) Rachel Reize

Работа или профессия
Неизвестно
Chief Rabbi of Berz, Rabbi
Работа или профессия
Неизвестно
Rabbi
unknown
Рождение ребёнка
1783

Сын: Katzenellenbogen Meshullam Zalman

Мать ребёнка: Katzenellenpogen Landau (Horowitz) Rachel Reize

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Katzenellenbogen Moses Abd Kremenchug

Мать ребёнка: Katzenellenpogen Landau (Horowitz) Rachel Reize

Смерть
Неизвестно
Birzai, Lithuania

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