Мартыненко (Мусатова) Надежда Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Мусатова) Надежда Дмитриева

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Место рождения

Новоалександровское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

01.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1941

Отец: Мусатов Дмитрий Алексеевич

Мать: Мусатова Агафия Константиновна

Новоалександровское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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