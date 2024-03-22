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Мартыненко (Мусатова) Надежда Дмитриева
Мартыненко (Мусатова) Надежда Дмитриева
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Древо
Место рождения
Новоалександровское
, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Дата рождения
01.04.1941
Пол
Женский
Отец
Мусатов Дмитрий Алексеевич
1908 г.р.
Мать
Мусатова (Гайдукова) Агафия Константиновна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Н
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1941
Отец:
Мусатов Дмитрий Алексеевич
Мать:
Мусатова Агафия Константиновна
Новоалександровское
, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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