Горшенин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1926

Дата смерти

02.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1926

Отец: Горшенин Владимир

Мать: Горшенина Анна

Рождение ребёнка
19.11.1955

Сын: Русскин Александр

Мать ребёнка: Таиса

Рождение ребёнка
06.06.1957

Сын: Русскин Владимир

Мать ребёнка: Таиса

Рождение ребёнка
15.03.1960

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Таиса

Рождение ребёнка
01.04.1961

Сын: Русскин Николай

Мать ребёнка: Таиса

Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
02.01.2004
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Елшанское кладбище
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