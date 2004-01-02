Горшенин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1926
Дата смерти02.01.2004
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1926
Отец: Горшенин Владимир
Мать: Горшенина Анна
Рождение ребёнка
19.11.1955
Сын: Русскин Александр
Мать ребёнка: Таиса
Рождение ребёнка
06.06.1957
Сын: Русскин Владимир
Мать ребёнка: Таиса
Рождение ребёнка
01.04.1961
Сын: Русскин Николай
Мать ребёнка: Таиса
Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
02.01.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Елшанское кладбище