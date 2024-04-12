Мишина Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина Елизавета Яковлевна

Место рождения

Бахмачеево, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.08.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917

Отец: Мишин Яков

Мать: Мишина Анна Зиновеевна

Бахмачеево, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.05.1944

Сын: Понкратов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Понкратов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Понкратов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понкратов Михаил

Смерть
Неизвестно
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