Мишина Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917
Отец: Мишин Яков
Мать: Мишина Анна Зиновеевна
Рождение ребёнка
28.05.1944
Сын: Понкратов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Понкратов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Понкратов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Понкратов Михаил
Смерть
Неизвестно