Черкашина Любовь Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созинова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Созинов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1968
Дочь: Шапина Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Созинов Виктор Иванович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно