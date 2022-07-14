Черкашина Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина Любовь Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1938

Отец: Егор

Мать: Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созинов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созинова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Созинов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1968

Дочь: Шапина Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Созинов Виктор Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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