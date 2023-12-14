Эленбергер Йоганесс Йоганессович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭленбергер Йоганесс Йоганессович

Эленбергер Йоганесс Йоганессович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1892

Дата смерти

05.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1892

Отец: Ёленбергер Йоганнес Фридрихов

Мать: Ёленбергер (Бастрон) Шарлотта Гейнриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна

Рождение ребёнка
06.05.1921

Дочь: Эленбергер Эрна Иоганессовна

Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна

Рождение ребёнка
06.05.1923

Дочь: Эленбергер Вильгельмина Иоганессовна

Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна

Рождение ребёнка
14.08.1925

Сын: Эленбергер Артур Иоганессович

Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Эленбергер Виктор Иоганессович

Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна

Рождение ребёнка
28.12.1929

Дочь: Эленбергер Сельма Иоганессовна

Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна

Смерть
05.08.1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.