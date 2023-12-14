Эленбергер Йоганесс Йоганессович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1892
Дата смерти05.08.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1921
Дочь: Эленбергер Эрна Иоганессовна
Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна
Рождение ребёнка
06.05.1923
Дочь: Эленбергер Вильгельмина Иоганессовна
Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна
Рождение ребёнка
14.08.1925
Сын: Эленбергер Артур Иоганессович
Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Эленбергер Виктор Иоганессович
Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна
Рождение ребёнка
28.12.1929
Дочь: Эленбергер Сельма Иоганессовна
Мать ребёнка: Эленбергер (Мейснер) Амалия Карловна
Смерть
05.08.1943