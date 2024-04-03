Гринкевич Константин Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.2005
Дочь: Гринкевич Вероника Константиновна
Мать ребёнка: Гринкевич Инна Владимировна
Рождение ребёнка
23.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринкевич Инна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область