Гринкевич Константин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринкевич Константин Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.2005

Дочь: Гринкевич Вероника Константиновна

Мать ребёнка: Гринкевич Инна Владимировна

Рождение ребёнка
23.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринкевич Инна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринкевич Инна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
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