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Князев Иван Васильевич

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Место рождения

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Около 1974

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Князев Василий Павлович

Мать: Князева Дарья Ивановна?

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Второй ребенок в семье. Окончил Казанский педагогический институт. Работал литературоведом в Астраханском институте. Изучал творчество Салтыкова-Щедрина. Защитил диссертацию. Кандидат или доктор педаг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Около 1974
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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