Князев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиОколо 1974
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Князев Василий Павлович
Мать: Князева Дарья Ивановна?
Второй ребенок в семье. Окончил Казанский педагогический институт. Работал литературоведом в Астраханском институте. Изучал творчество Салтыкова-Щедрина. Защитил диссертацию. Кандидат или доктор педаг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Около 1974