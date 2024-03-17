Соловьёва Степанида Степановна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Владимир Викторович
Отец ребёнка: Соловьёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Соловьёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
19.10.1925
Сын: Соловьёв Александр Николаевич
Отец ребёнка: Соловьёв Николай Николаевич
Смерть
1982