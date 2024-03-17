Соловьёва Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Степанида Степановна

Место рождения

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Владимир Викторович

Отец ребёнка: Соловьёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Соловьёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
19.10.1925

Сын: Соловьёв Александр Николаевич

Отец ребёнка: Соловьёв Николай Николаевич

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1982

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