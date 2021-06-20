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Мушарин Дамир Владиславович
Мушарин Дамир Владиславович
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
20.06.2021
Пол
Мужской
Отец
Мушарин Владислав Евгеньевич
Мать
Мушарина (Петрова) Диана Дмитриевна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2021
Отец:
Мушарин Владислав Евгеньевич
Мать:
Мушарина Диана Дмитриевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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