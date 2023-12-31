Ляпкова Дария Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкова Дария Иродионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ляпков Иродион Алексеев

Мать: Ляпкова Варвара Михайлова

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