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Ляпкова Дария Иродионовна
Ляпкова Дария Иродионовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1880
Пол
Женский
Отец
Ляпков (Ленков) Иродион Алексеев
Около 1840 г.р.
Мать
Ляпкова (Жирякова) Варвара Михайлова
Около 1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Ляпков Иродион Алексеев
Мать:
Ляпкова Варвара Михайлова
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