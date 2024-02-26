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Михайла Никифоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

09.03.1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.
Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Никифор Петров (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Дмитрий Михайлов (Ич)

Мать ребёнка: Елена Фомина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Фомина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
09.03.1872 ст.
Причина смерти: простуда
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