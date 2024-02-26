Михайла Никифоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти09.03.1872 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Никифор Петров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Елена Фомина (Чна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Фомина (Чна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
09.03.1872 ст.
Причина смерти: простуда