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Баяндина Гликерия Трофимовна

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1849

Дата смерти

С 1850 по 1858

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Баяндин Трофим Семёнович

Мать: Васса Гавриловна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
С 1850 по 1858
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
нет в ревизии Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)

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