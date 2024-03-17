Даниленко Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савинов Игорь Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Екатерина
Отец ребёнка: Семёнов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
26.01.2009
Отец ребёнка: Савинов Игорь Ильич
Рождение ребёнка
14.04.2016
Отец ребёнка: Савинов Игорь Ильич