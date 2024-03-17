Даниленко Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1979

Отец: Даниленко Василий Михайлович

Мать: Мелещенко Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Игорь Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Екатерина

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
26.01.2009

Сын: Савино Захар Игоревич

Отец ребёнка: Савинов Игорь Ильич

Рождение ребёнка
14.04.2016

Сын: Савинов Глеб Игоревич

Отец ребёнка: Савинов Игорь Ильич

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