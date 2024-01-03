Смирнова Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартовицкая Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1963
Дочь: Мартовицкая Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1963
Дочь: Смирнова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1964
Дочь: Смирнова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
05.04.1968
Дочь: Изюмникова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович