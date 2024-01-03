Смирнова Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Галина Васильевна

Смирнова Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Василий Алексеевич

Мать: Белякова Евдокия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартовицкая Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1963

Дочь: Мартовицкая Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1963

Дочь: Смирнова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1964

Дочь: Смирнова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
05.04.1968

Дочь: Изюмникова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Павлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.