Телюков Ярослав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Ярослав Викторович

Место рождения

г. Киев, Украинская ССР

Дата рождения

01.01.1895

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895

Отец: Телюков Виктор Алексеевич

Мать: Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телюкова (Ковалева) Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Анна

Рождение ребёнка
29.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Анна

Рождение ребёнка
16.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телюкова (Ковалева) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
22.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телюкова (Ковалева) Валентина Михайловна

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