Телюков Ярослав Викторович
Место рожденияг. Киев, Украинская ССР
Дата рождения01.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Иванова) Анна
Рождение ребёнка
29.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иванова) Анна
Рождение ребёнка
16.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телюкова (Ковалева) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
22.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телюкова (Ковалева) Валентина Михайловна