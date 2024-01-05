Власовцев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власовцев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск
Рождение ребёнка
22.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск
Смерть
Неизвестно
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