Власовцев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск
Рождение ребёнка
22.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск
Смерть
Неизвестно