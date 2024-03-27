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Дильф Иосиф Михайлович

Место рождения

г.Энгельс, Саратовская обл.

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

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1927 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Дильф Михаил

Мать: Дильф Мария

г.Энгельс, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дильф Мария Карловна

Рождение ребёнка
16.01.1927

Сын: Дильф Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Дильф Мария Карловна

г.Энгельс, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1936

Сын: Дильф Александр Иосифович

Мать ребёнка: Дильф Мария Карловна

Энгельс
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дильф Мария Карловна

Смерть
Неизвестно
г. Владивосток
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