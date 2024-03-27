Дильф Иосиф Михайлович
Место рожденияг.Энгельс, Саратовская обл.
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Дильф Михаил
Мать: Дильф Мария
г.Энгельс, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дильф Мария Карловна
Рождение ребёнка
16.01.1927
Мать ребёнка: Дильф Мария Карловна
г.Энгельс, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1936
Сын: Дильф Александр Иосифович
Мать ребёнка: Дильф Мария Карловна
Энгельс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дильф Мария Карловна
Смерть
Неизвестно
г. Владивосток