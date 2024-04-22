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Захарова Наталья Ермиловна

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

28.12.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шиховцева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Огаркова Параскева Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.04.1844 ст.

Дочь: Захарова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1847 ст.

Дочь: Винокурова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1850 ст.

Сын: Захаров Порфий Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.12.1852 ст.

Сын: Захаров Николай Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.11.1853 ст.

Сын: Захаров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Казак Андрей Ефимович Захаров Казачья жена Евдокия Никифоровна Гредасова
Рождение ребёнка
25.01.1857 ст.

Дочь: Захарова Анна Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.12.1858 ст.

Дочь: Гредусова Анна Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Тимофеевич

Смерть
28.12.1898 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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