Захарова Наталья Ермиловна
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смерти28.12.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шиховцева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Огаркова Параскева Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.04.1844 ст.
Дочь: Захарова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.10.1847 ст.
Дочь: Винокурова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.02.1850 ст.
Сын: Захаров Порфий Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.12.1852 ст.
Сын: Захаров Николай Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.11.1853 ст.
Сын: Захаров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич
Казак Андрей Ефимович Захаров Казачья жена Евдокия Никифоровна Гредасова
Рождение ребёнка
25.01.1857 ст.
Дочь: Захарова Анна Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.12.1858 ст.
Дочь: Гредусова Анна Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1898 ст.