Иващенко Василий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИващенко Василий Моисеевич

Иващенко Василий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удалова (Величкова) Лидия Константиновна

Развод
Неизвестно

Жена: Удалова (Величкова) Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1959

Сын: Иващенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Удалова (Величкова) Лидия Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Величков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Удалова (Величкова) Лидия Константиновна

Самара, Самара, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.