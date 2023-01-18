Иващенко Василий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1959
Сын: Иващенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Удалова (Величкова) Лидия Константиновна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Величков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Удалова (Величкова) Лидия Константиновна