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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Наталья
Отец ребёнка: Кулаков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Надежда
Отец ребёнка: Кулаков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Александр
Отец ребёнка: Кулаков Владимир