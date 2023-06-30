Морозова Свежинцева Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Свежинцева Александра Яковлевна

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Место рождения

Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.

Дата рождения

12.06.1913

Дата смерти

19.01.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.06.1913

Отец: Морозов Яков

Мать: не указана

Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
14.08.1938

Сын: Свежинцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Свежинцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свежинцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свежинцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свежинцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свежинцев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Свежинцев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свежинцев Иван Петрович

Смерть
19.01.1991
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