Морозова Свежинцева Александра Яковлевна
Место рожденияКрасноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Дата рождения12.06.1913
Дата смерти19.01.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1913
Отец: Морозов Яков
Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
14.08.1938
Отец ребёнка: Свежинцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.09.1947
Рождение ребёнка
25.02.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свежинцев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Свежинцев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1991