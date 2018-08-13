Kreisberg Jakob
Место рожденияAdila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения13.08.1838
Дата смерти19.09.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1872
Жена: Kreisberg (Klausner) Kai
Рождение ребёнка
23.01.1874
Дочь: (Kreisberg) Leno
Мать ребёнка: Kreisberg (Klausner) Kai
Рождение ребёнка
06.02.1875
Дочь: (Kreisberg) Tiina
Мать ребёнка: Kreisberg (Klausner) Kai
Смерть
19.09.1910