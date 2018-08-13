Kreisberg Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKreisberg Jakob

Kreisberg Jakob

Место рождения

Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

13.08.1838

Дата смерти

19.09.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

1874 г.р.
1875 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Kreisberg (Klausner) Kai

Рождение ребёнка
23.01.1874

Дочь: (Kreisberg) Leno

Мать ребёнка: Kreisberg (Klausner) Kai

Рождение ребёнка
06.02.1875

Дочь: (Kreisberg) Tiina

Мать ребёнка: Kreisberg (Klausner) Kai

Смерть
19.09.1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.