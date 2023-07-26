Литвиненко (Литвиненко) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1883 по 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Литвиненко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвиненко Петр
Отец ребёнка: Литвиненко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвиненко) Тамара
Отец ребёнка: Литвиненко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Литвиненко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Литвиненко Петр
Рождение ребёнка
09.01.1909
Отец ребёнка: Литвиненко Петр
Смерть
Неизвестно