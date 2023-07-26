Литвиненко (Литвиненко) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко (Литвиненко) Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1883 по 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Литвиненко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Петр

Отец ребёнка: Литвиненко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвиненко) Тамара

Отец ребёнка: Литвиненко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Литвиненко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Литвиненко Петр

Рождение ребёнка
09.01.1909

Сын: Литвиненко Петр Петрович

Отец ребёнка: Литвиненко Петр

Смерть
Неизвестно

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